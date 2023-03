Twitch e Top 200 Global per picco spettatori: 2 italiani spingono nel 2023

Andando oltre alla rivoluzione ai piani alti di Twitch, vale la pena soffermarsi un momento anche su alcune statistiche legate al ben noto portale viola. Infatti, va detto che alcuni canali nostrani si stanno facendo valere.

A tal proposito, tramite tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon si apprende che, se si prendono in considerazione gli ultimi 90 giorni, dunque essenzialmente si fa riferimento al periodo di inizio 2023, ci sono due canali in lingua italiana a rientrare nella Top 200 globale in termini di picco di spettatori.

Più precisamente, al 191esimo posto c'è ZanoXVII, che secondo lo strumento ha fatto registrare un picco di 43.030 spettatori. L'altro canale in lingua italiana messo in evidenza in questo contesto è quello di Tumblurr, dato che avrebbe raggiunto un picco di 41.810 spettatori. Certo, si tratta di numeri un po' diversi rispetto a quanto avviene all'estero, ma che risultano comunque importanti per una piattaforma come Twitch.

Per intenderci, il canale Twitch TheGrefg è quello che avrebbe fatto toccare il maggior numero di persone connesse in temporanea nell'arco del lasso di tempo preso in esame. Più precisamente, in un'occasione si sarebbero persino toccati ben 1.745.462 spettatori. Insomma, il nostro Paese fa chiaramente registrare numeri di altro tipo, ma risulta interessante notare la presenza di connazionali nella Top 200 globale.