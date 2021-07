Twitch, la top 50 globale dei canali con più spettatori? C'è un italiano

Gli streamer di Twitch cercano costantemente di "superarsi" in termini di spettatori. In questo contesto, risulta interessante dare un'occhiata ai canali con più spettatori a fine luglio 2021 (prendendo in considerazione il picco raggiunto).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, stando alle informazioni derivanti da tool esterni alla piattaforma di proprietà di Amazon, i canali a livello globale con il più alto picco di spettatori nel corso degli ultimi 7 giorni sono quelli presenti di seguito.

Twitch: un italiano nella top 50 per picco di spettatori

1. RanbooLive: picco di 243.930 spettori;

2. dreamwastaken: picco di 239.293 spettatori;

3. Trymacs: picco di 203.584 spettatori;

4. Amar: picco di 183.300 spettatori;

5. Tubbo: picco di 166.945 spettatori;

6. WilburSoot: picco di 166.908 spettatori;

7. loud_coringa: picco di 158.810 spettatori;

8. Quackity: picco di 148.541 spettatori;

9. LCK_Korea: picco di 133.536 spettatori;

10. Kamet0: picco di 132.142 spettatori.

[...]

46. stylishnoob4: picco di 44.076 spettatori;

47. LyonWGFLive: picco di 43.730 spettatori;

48. TempoTecnicoTV: picco di 42.030 spettatori;

49. Trainwreckstv: picco di 41.384 spettatori;

50. TubboLIVE: picco di 40.701 spettatori.

Insomma, l'italiano LyonWGFLive questa volta si è piazzato nella top 50 globale relativa al picco di spettatori. Ricordiamo che già in passato il canale aveva raggiunto traguardi importanti, rientrando ad esempio nella top 25 mondiale di Twitch per spettatori medi. Insomma, l'Italia si sta facendo valere sulla piattaforma di proprietà di Amazon.