Twitch è già tornata sui suoi passi per il 'nudo artistico'

Non è durata molto l'apertura di Twitch al "nudo artistico", visto che la popolare piattaforma viola ha già deciso per certi versi di tornare sui suoi passi. Sì, avete capito bene: a circa 48 ore dall'annuncio iniziale, è arrivato un update non di poco conto per la Sexual Content Policy.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Gizmodo, nonché come spiegato direttamente dalla stessa Twitch su Twitter X nella giornata del 15 dicembre 2023, alla fine la piattaforma ha dichiarato di essersi resa conto di aver generato confusione e di voler dunque ora ascoltare il feedback dell'utenza.

Le modifiche apportate alla Sexual Content Policy sono state pubblicate in un post legato al blog ufficiale di Twitch. In parole povere, si sta "revocando" la possibilità di trasmettere "nudo artistico" nei modi che erano stati annunciati qualche giorno fa. "D'ora in poi, le rappresentazioni di nudità reale o immaginaria non saranno consentite su Twitch, indipendentemente dal mezzo", fa sapere senza mezzi termini la piattaforma. I giochi con classificazione per adulti non saranno invece coinvolti in questo "dietrofront" e rientreranno dunque nella nuova politica.

In ogni caso, Twitch esplicita che "gran parte dei contenuti creati sono stati accolti con preoccupazione dalla community", arrivando anche ad affermare di essersi resa conto di essere andata "troppo oltre con questo cambiamento". Di mezzo ci sono, ad esempio, le preoccupazioni relative al fatto che, così com'erano, le precedenti policy avrebbero potuto potenzialmente consentire a qualcuno di far generare all'intelligenza artificiale degli avatar per cercare poi di inserire questi ultimi sotto la categoria "nudo artistico". Twitch si è però resa conto della situazione ed è intervenuta in tempi rapidi.