Twitch trasmetterà il basket in Italia: accordo storico con la FIBA

Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, sta facendo registrare numeri da capogiro. Risulta dunque normale che ci sia l'interesse ad "allargare" la tipologia di contenuti presenti sul noto "portale viola". Tuttavia, non erano in molti coloro che si aspettavano un accordo con la FIBA.

Per chi non lo sapesse, quest'ultima è la Federazione Internazionale Pallacanestro. Ebbene, stando anche a quanto scritto dalla stessa FIBA in un comunicato stampa, le due realtà hanno deciso di dare vita a una collaborazione che durerà per più anni e porterà dei contenuti relativi al basket all'interno di Twitch.

Più precisamente, la piattaforma di proprietà di Amazon ospiterà ogni anno circa 600 ore di partite in diretta. Non mancheranno inoltre format unici dedicati al servizio, che "faranno leva" sulle specifiche possibilità offerte da Twitch. Ad esempio, a quanto pare ci sarà la possibilità per gli streamer di realizzare contenuti legati al mondo del basket. In ogni caso, le succitate partite verranno trasmesse mediante il canale Twitch ufficiale FIBA.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la novità sarà disponibile anche nel nostro Paese, dato che la FIBA ha annunciato di voler dare vita a un "network di Creator" legati a Stati Uniti d'America, Francia, Italia, Spagna e Australia, in modo da consentire a coloro che faranno parte di quest'ultimo di trasmettere le partite in diretta e realizzare i propri contenuti.

In ogni caso, la collaborazione, che prenderà il via a partire dalla primavera del 2021, darà agli utenti la possibilità di accedere a tutte le competizioni FIBA 3x3, alla EuroLeague Women e ad alcuni tornei giovanili, nonché ai "momenti salienti" e alle repliche di molte altre partite.