Twitch trasmetterà le Olimpiadi di Tokyo: in arrivo contenuti esclusivi con NBC

Sin dall’introduzione della categoria Sport su Twitch si era fatta largo l’idea di assistere, in un futuro non troppo lontano, a contenuti di realtà come NBA, NHL, UFC e pure la Serie A. L’ultima novità è stata il derby tra Real Sociedad e Athletic Bilbao, ma in futuro sarà la volta delle Olimpiadi di Tokyo 2020 rinviate al luglio 2021.

Sulla piattaforma di streaming di Amazon, infatti, è comparso un canale chiamato nbcolympics e che trasmetterà alcuni contenuti relativi alle Olimpiadi come interviste agli atleti, spettacoli in evidenza e magari eventi a tema esclusivi per gli spettatori Twitch, data la possibilità di interagire con loro in tempo reale.

Come si può dedurre dal nome, il canale è nato da una partnership tra la rete statunitense NBC e Twitch stessa, le quali collaboreranno per coprire l’evento – più storico che mai, dato che si terrà rispettando le restrizioni per limitare i contagi da COVID-19 e dunque con pochissimi spettatori rispetto alla tradizione. Le trasmissioni dureranno 17 giorni e includeranno anche personalità sportive che commenteranno i Giochi in diretta.

Sorge solo un dubbio relativo alla disponibilità dei contenuti anche nel Vecchio Continente: la stessa partita tra Real Sociedad e Athletic Bilbao fu infatti trasmessa in diretta da streamer come ibai, ma la visione non risultava disponibile per noi utenti italiani. Di conseguenza, per assistere ai contenuti esclusivi proposti da NBC e Twitch potrebbe essere necessario utilizzare una VPN. Mancando sei mesi, c’è sicuramente tempo a sufficienza per ottenere risposta a questo quesito e agire di conseguenza.

