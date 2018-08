Twitch trasmetterà una maratona di 932 episodi e 6 film dei Pokèmon, si parte lunedì

A partire da questo lunedì 27 Agosto, Twicth trasmetterà sul suo canale principale una maratona dei Pokèmon. Diciannove stagioni della popolare serie saranno trasmesse di fila, divisi in nove blocchi diversi, per un totale di 932 episodi e sei film. Tra le lingue previste dall'iniziativa c'è anche l'italiano.

L'appuntamento è fissato per le 19 italiane di questo lunedì (10:00 PDT), e la maratona sarà trasmessa sul canale TwicthPresents. Nove i blocchi in cui saranno divisi gli episodi: si va da questo lunedì a venerdì, ogni giorno alla stessa ora. Nei weekend tocca alle repliche. La maratona andrà avanti fino al 2019, diventando la più lunga iniziativa di questo genere mai organizzata da Twitch — un evento simile era già stato organizzato per Dr. Who.

Nessuna paura: gli episodi saranno trasmessi anche in italiano oltre che in inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese. Stranamente niente giapponese, che pure è la lingua originale di Ash e amici.

Per tutta la durata sarà presenta anche una feature a dir poco sublime: potrete catturare ognuno dei Pokèmon mostrati in video, semplicemente cliccandoci sopra ogni volta che ne comparirà uno per la prima volta. I Pokèmon "catturati" saranno inclusi nel vostro Pokedex. Sì, è una figata atomica e non stiamo nemmeno noi nella pelle.

A seguire la lista di tutti i prodotti che saranno mostrati durante l'evento, così come presentata dalla piattaforma:

Pokémon: Indigo League

Pokémon: Adventures on the Orange Islands

Pokémon: The Johto Journeys

Pokémon: Johto League Champions

Pokémon: Master Quest

Pokémon: Advanced

Pokémon: Advanced Challenge

Pokémon: Advanced Battle

Pokémon: Battle Frontier

Pokémon: Diamond and Pearl

Pokémon: Diamond and Pearl Battle Dimensions

Pokémon: Diamond and Pearl Galactic Battles

Pokémon: Diamond and Pearl Sinnoh League Victors

Pokémon: Black & White

Pokémon: Black & White Rival Destinies

Pokémon: Black & White Adventures in Unova and Beyond

Pokémon the Series: XY

Pokémon the Series: XY Kalos Quest

Pokémon the Series: XYZ

