Twitch, tre italiani nella top 200 globale dei canali con più follower

Non è solamente il momento del Twitch Recap 2022, in quanto la fine dell'anno usualmente porta con sé anche la volontà di tirare un po' le somme in merito all'andamento di una determinata piattaforma. A tal proposito, risulta interessante portare alla luce il quadro che si sta delineando relativamente alla top 200 globale lato follower.

Ebbene, stando a tool esterni alla piattaforma, POW3R e i suoi oltre 1,9 milioni di follower risultano in grado di competere con molti streamer popolari che effettuano dirette in lingue ben più diffuse dell'italiano. Infatti, il canale Twitch POW3R, attivo ormai da tempo sulla piattaforma viola, si piazza più in alto persino rispetto a profili come quello GenshinImpactOfficial, che al momento in cui scriviamo conta 1,8 milioni di follower. Questi numeri fanno posizionare il canale POW3R al 148esimo posto tra i più visti (al momento in cui scriviamo).

D'altronde, POW3R è uno streamer ben noto a livello globale anche per i risultati ottenuti lato eSport. Si fa infatti riferimento a un pro player di titoli come Fortnite, legato anche al popolare team Fnatic. Insomma, le prodezze di POW3R a livello di gaming competitivo hanno acceso riflettori che vanno oltre all'Italia, dunque non sorprende troppo il numero di follower ottenuto dal suo canale Twitch.

Per il resto, prendendo in considerazione invece la top 200 dei canali Twitch a livello globale per numero di follower, vale la pena notare che al momento in cui scriviamo alcuni tool esterni indicano ilMasseo al 182esimo posto (oltre 1,7 milioni di follower), così come ZanoXVII al 200esimo posto (oltre 1,6 milioni di follower). Insomma, i numeri degli italiani sulla piattaforma viola non sono certo di poco conto.