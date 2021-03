Twitch, l'ultima tendenza è guardare uno stop a cui nessuno si ferma

Esplorando la popolare piattaforma di streaming Twitch, di proprietà di Amazon, è possibile imbattersi in miriadi di contenuti che non sono esattamente semplici da trovare altrove. Infatti, lo strumento in sé si presta alla creazione di "format alternativi". Dopo la streamer che usa il motion capture, questa volta si fa riferimento a uno stop.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da Kotaku, recentemente su Twitch ha acquisito una particolare popolarità il canale chiamato stopsigncam, che non fa altro che trasmettere, a volte anche per 48 ore di fila, ciò che avviene nei pressi di un cartello stradale. Qualcuno tra di voi si starà sicuramente chiedendo cosa ci sia di tanto interessante in un contenuto del genere, visto che, al momento in cui scriviamo, il succitato canale ha già raccolto oltre 140.000 follower e dispone di una replica di una live con oltre 440.000 visualizzazioni.

Ebbene, ad attirare l'attenzione degli utenti è il fatto che praticamente nessuno sembra rispettare lo stop, che si trova a Salem (Massachusetts, Stati Uniti d'America). Questo ha scatenato l'ilarità del Web e il passaparola ha fatto il resto. Il canale ora ha dunque una sua "community" e la chat è andata in visibilio quando, finalmente, qualcuno ha deciso di fermarsi dinanzi al cartello stradale.

Oltre a questo, vista la popolarità raggiunta dal canale, alcune persone hanno inaspettatamente iniziato a recarsi nella zona inquadrata dalla telecamera. Ci sono persino stati dei duelli con spade laser in piena notte. No, non stiamo scherzando. Insomma, la situazione è alquanto bizzarra.