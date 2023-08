Twitch, gli utenti bannati non potranno guardare le live... o forse sì?

Nonostante il recente calo di visualizzazioni per Twitch, la piattaforma viola per l'intrattenimento continua a evolversi, dando ancora più armi ai creator per migliorare l'atmosfera all'interno delle loro community.

L'ultimo aggiornamento, in questo senso, riguarda la possibilità per gli streamer di bloccare in maniera ancora più profonda l'accesso agli utenti non graditi. Con i nuovi strumenti di ban, infatti, i creator potranno non solo bloccare l'interazione con la chat, ma anche la stessa visione delle live agli utenti che non sono più benvenuti a causa dei loro comportamenti o di eventuali violazioni alle regole interne.

La nuova feature non sarà attiva di default nel momento in cui si banna un utente, ma si potrà attivare anche questo livello di "punizione" direttamente dai tool per la moderazione.

A parlarne nello specifico durante l'ultimo Patch Notes di Twitch è stato Trevor Fisher, Senior Product Manager dell'azienda, secondo cui "il nuovo strumento potrà sicuramente essere aggirato, dato che impedisce solo agli utenti bannati che hanno effettuato l'accesso di prendere parte alla visione degli spettacoli". Inoltre, apparentemente agli utenti bloccati per il momento non sarà impedito di guardare Clip e VOD dai creator che li hanno bannati, quindi per il momento sussistono ancora numerose scappatoie per continuare ad assistere agli spettacoli.

Nel frattempo, ricordiamo che su Twitch sono arrivati Storie e Timer per le pubblicità, ennesimo utile strumento per migliorare l'engagement della community.