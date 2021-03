Twitch potrebbe valutare i canali per la loro affidabilità per i brand

Twitch è una piattaforma di streaming che sta rapidamente prendendo piede anche nel nostro Paese. Risulta dunque normale che chi di dovere stia cercando di comprendere come ottenere più supporto possibile dai brand.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, la piattaforma di proprietà di Amazon starebbe pensando di aggiungere una feature chiamata Brand Safety Score, ovvero una valutazione dei canali presenti su Twitch relativamente alla loro "affidabilità". L'indiscrezione deriva dalla comparsa di alcuni indizi legati alle API interne delle piattaforma, scovate dall'ricercatore in campo di cybersecurity Dailaym Tayari, in cui si fa riferimento a un sistema di questo tipo, probabilmente messo in atto mediante scansione automatica.

Per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma la comparsa di questi indizi lascia intendere che Twitch voglia effettivamente muoversi in tal senso. In ogni caso, tra i fattori che l'algoritmo potrebbe prendere in considerazione a quanto pare ci sarebbero età, cronologia di sospensioni e ban e stato della partnership con la piattaforma. In alcuni casi i dipendenti di Twitch potrebbero inoltre aggiungere valutazioni manuali, in modo da verificare meglio il tutto.

Insomma, in parole povere sembra che la piattaforma voglia aiutare i brand a trovare degli streamer affidabili per poter promuovere i prodotti senza troppi problemi. Argomento tutt'altro che secondario, visto quanto accaduto in passato su YouTube. In ogni caso, Twitch non ha confermato direttamente il test di questa funzionalità, ma ha affermato che sta esplorando "modi per assicurarsi che gli ads siano corrispondenti alle giuste community". Per ora la piattaforma fa sapere di non aver condiviso alcuna informazione.