Twitch e Warner stringono una partnership: ecco per quali contenuti

Il mondo delle livestreaming sta trovando un ottimo "compagno" in Twitch, piattaforma di proprietà di Amazon. Infatti, i numeri fatti generare dal noto portale viola sono elevati e il servizio si sta espandendo sempre di più (basti pensare alla questione del calcio su Twitch). In questo contesto, arriva un'importante partnership con Warner.

In particolare, come si può leggere in un comunicato stampa diffuso tramite PR Newswire, il popolare servizio di livestreaming di proprietà di Amazon ha stretto un accordo con Warner Music Group. Potete dunque immaginare quali siano le tipologie di contenuti coinvolte: si fa riferimento al mondo della musica. Tuttavia, ciò che in arrivo su Twitch potrebbe "stupirvi", in quanto potrebbe non trattarsi esattamente di ciò che vi aspettate.

Infatti, non si tratta di un accordo riguardante l'utilizzo da parte degli streamer dei brani legati a Warner Music Group, cosa che ci si potrebbe aspettare per via dei problemi legati al copyright su Twitch, bensì di una partnership atta a portare sulla piattaforma di proprietà di Amazon alcuni canali ufficiali relativi agli artisti. Tra i nomi coinvolti ci sono Bella Poarch, Sueco e Saweetie. Nel comunicato stampa si fa inoltre riferimento a "uno spazio autonomo con una programmazione Premium incentrata sulla musica". In parole povere, ci saranno anche contenuti originali curati direttamente da WMG. Tra i format in arrivo, troviamo "The Drop", "Freestyle Throwdown" e "The One".

In ogni caso, l'obiettivo principale è quello di garantire agli artisti un contatto più diretto con i fan e consentire al contempo agli utenti di Twitch di accedere a nuovi modi per comunicare con i propri idoli, dando maggiormente uno sguardo al "dietro le quinte".