Twitch e YouTube dicono stop ai contratti milionari con gli streamer: 'sono insostenibili'

L’amministratore delegato di Twitch, Dan Clancy, ha annunciato che la sua piattaforma si ritirerà dalla corsa agli accordi milionari con gli streamer, dopo aver scatenato una corsa al rialzo con YouTube e Kick che hanno messo sotto contratto alcuni dei più grandi streamer del web con accordi esclusivi e non.

Clancy ha spiegato che tale strategia è insostenibile ed ha portato ad alcuni problemi. L’annuncio è arrivato nel corso della TwitchCon 2023 dove Twitch ha annunciato la possibilità di effettuare dirette in simulcast su più piattaforme. Nel corso di un’intervista con Bloomberg, il dirigente ha inoltre affermato che la piattaforma eviterà contratti faraonici dopo vari anni in cui ha presentato anche offerte a sette ed otto cifre con i nomi più popolari.

Secondo un rapporto pubblicato da Dexerto, anche YouTube dovrebbe eseguire a ruota Twitch e dovrebbe ritirarsi da tale corsa. Discorso diverso per Kick, che di recente ha messo sotto contratto NICKMERCS ed il rapper Tyga. Bisognerà però vedere come cambierà la sua strategia alla luce di questi annunci di Twitch e YouTube, che rappresentano comunque i principali concorrenti.

Da parte di YouTube, però, almeno al momento non sono arrivate conferme ufficiali in merito a tale ipotesi e come sempre vi terremo aggiornati.