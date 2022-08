Quanto vale Twitch? Dall'acquisto da parte di Amazon nel 2014 a oggi

Esattamente otto anni fa, nell'agosto del 2014, Amazon acquisì Twitch per 970 milioni, un affare arrivato all'improvviso dopo numerose indiscrezioni su un interessamento da parte di Google. A pesare, più del denaro, furono le intenzioni.

La cifra offerta da Jeff Bezos e soci fu importante, ma mai quanto lo è stata la crescita della piattaforma viola e, più in generale dell'industria videoludica negli ultimi anni.

Basti pensare che la sola Twitch negli ultimi anni ha chiuso con entrate quasi in raddoppio anno per anno. Come riporta Business of Apps, negli ultimi sei anni l'azienda ha chiuso in crescita in maniera costante, dai 275 milioni di dollari del 2016 ai quasi tre miliardi del 2021:

2016 - 275 milioni di dollari

2017 - 300 milioni di dollari

2018 - 880 milioni di dollari

2019 - 1230 milioni di dollari

2020 - 1890 milioni di dollari

2021 - 2675 milioni di dollari

Altrettanto significativi sono i dati sull'attività all'interno della piattaforma, con gli streamer che sono cresciuti quasi di cinque volte dagli 1,7 milioni del 2015 agli attuali 9. Gli spettatori simultanei, invece, sono passati da circa 500.000 (2015) a 2,78 milioni (2021).

Insomma, un affare niente male per un servizio ormai divenuto d'uso comune per tantissimi appassionati non solo di videogiochi ma anche degli argomenti più disparati, dalla politica al cinema, passando per il turismo.

Tra l'altro, l'estate del 2022 si appresta a passare negli annali per una storica decisione dell'azienda: infatti, dopo averla richiesta a gran voce e attesa per anni, finalmente i creator hanno vinto la loro battaglia, i Twitch Partner non hanno più l'esclusiva e potranno finalmente fare live anche altrove!