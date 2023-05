Twitter: account fake pubblica foto IA di un'esplosione al Pentagono, Wall Street in tilt

Twitter ancora bersaglio di troll. Nella giornata di ieri, diverse dozzine di account fake verificati, che hanno sottoscritto il programma Twitter Blue, hanno pubblicato una foto fasulla - generata dall’intelligenza artificiale - che ritrae un’esplosione nei pressi del Pentagono.

I tweet sono stati inviati da account come WarMonitors e BloombergFeed, che si sono dotati della spunta blu ed hanno accompagnato lo scatto ad una breve didascalia simile a quelle battute dalle agenzie di stampa internazionali. Nella fotografia si vedeva una nuvola di fumo nei pressi dell’edificio che ospita il Dipartimento della Difesa Americano.

La notizia ha fatto il giro del web al punto che il mercato azionario di Wall Street ha registrato dei brevi ma significativi cali a seguito della diffusione della voce. Sulla questione è intervenuto il Governo Americano che ha fatto chiarezza. L’Arlington Fire & EMS ha infatti affermato che “non ci sono esplosioni o incidenti in corso presso o vicino alla sede del Pentagono e non ci sono pericoli o pericoli immediati per il pubblico”.

Si tratta di una grana non di poco conto. La nuova CEO di Twitter Linda Yaccarino sarà chiamata sicuramente ad affrontare la sfida del proliferare di account fake e di come questi possano spargere il panico sfruttando il programma Twitter Blue.