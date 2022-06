Twitter dice addio al limite dei caratteri e diventa un blog: arrivano le Note

Twitter sta per cambiare in maniera importante, con una nuova funzione che di fatto consentirà agli utenti di scrivere post più lunghi e senza alcun limite di caratteri.

Come spiegato da alcune fonti a TechCrunch, infatti, il colosso dei social network introdurrà presto una nuova funzione battezzata “Note su Twitter” che come suggerisce il nome favorirà la creazione di post proprio simili a quelli pubblicati sui blog.

Proprio sulla scia di quanto avviene sui blog, questa feature permetterà anche di inserire grassetti, corsivi e di sottolineare il testo, oltre che di inserire media. Al momento il nuovo sistema sarebbe in fase di test solo con alcuni utenti selezionati, e già lo scorso maggio alcuni insider l’avevano scovata, tra cui Jane Machun Wong che su Twitter aveva pubblicato anche uno screenshot che la mostrava all’opera. Inizialmente era stata battezzata “Twitter Articles”, ma evidentemente ora l’app l’ha rinominata per renderla più in linea con la sua visione.

Sempre dal fronte Twitter, questa mattina è arrivata la notizia che il cda di Twitter ha dato il via libera all’acquisizione da parte di Elon Musk, sulla base dell’accordo da 44 miliardi di Dollari che era stato proposto dal miliardario al social network. L’acquisto quindi potrebbe davvero essere prossimo.