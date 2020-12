Twitter dice addio a Periscope: shutdown entro il 2021

Twitter ha annunciato ufficialmente la chiusura di Periscope, almeno come servizio standalone. Non abbiamo una data esatta da cerchiare in rosso sul calendario ma è certo che l'interruzione del servizio sarà operativa da marzo 2021.

Dopo la presentazione delle stories e delle chat vocali arriva quest'altra importante novità per l'azienda dell'uccellino blu, la quale rassicura che continuerà a offrire lo streaming in diretta attraverso il servizio Twitter Live.

Come spiegato in una nota ufficiale, l'app Periscope è in uno stato di perenne manutenzione già da tempo, con un conseguente aumento dei costi di gestione e un calo nell'utilizzo che non ne permette la sostenibilità a lungo termine.

Sebbene la chiusura sia fissata per il prossimo marzo, è possibile notare che è stata già rimossa la possibilità di registrare nuovi account a partire dall'ultimo update delle app. Sarà possibile effettuare il download delle proprie produzioni prima del termine ultimo, dopodiché il servizio verrà cessato. Il sito web di Periscope continuerà a essere online per fungere da archivio di sola lettura.

Ricordiamo che Twitter ha acquisito Periscope nel marzo 2015, prima del lancio ufficiale e divenendo un'applicazione di grandissimo successo solo un anno dopo. La sua storia però ha subito una parabola discendente, andando incontro a un destino completamente diverso rispetto a servizi come Twitch.

Del resto dopo l'acquisizione di Periscope, l'azienda statunitense iniziò sin da subito a migrarne le funzionalità su Twitter Live arrivando addirittura a descrivere questo servizio come "alimentato da Periscope".

Crediamo che questa mossa sia abbastanza azzeccata poiché permetterà a Twitter di concentrarsi molto di più sulla sua piattaforma principale, servizi di live streaming inclusi.