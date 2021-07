Twitter dice addio alle sue 'Storie': da agosto non ci saranno più i Fleets

Vi ricordate le “Storie” su Twitter, ovvero Twitter Fleets? Sin dal lancio nel novembre 2020, a quanto pare non hanno raggiunto sufficiente popolarità nel social network di Jack Dorsey, rivelandosi quindi inutili se paragonate per esempio a Instagram e Facebook. Ebbene, i gestori della piattaforma hanno infine deciso di rimuovere la feature.

L’annuncio dell’abbandono dei Fleet è giunto direttamente tramite il blog ufficiale della società, dove l’Head of Product Ilya Brown ha detto quanto segue: “Abbiamo creato Fleet come un modo effimero e ‘a bassa pressione’ per le persone di condividere i loro pensieri. Speravamo che Fleets aiutasse più persone a sentirsi a proprio agio nell'unirsi alla conversazione su Twitter. Ma, da quando abbiamo presentato Fleet a tutti, non abbiamo visto un aumento del numero di nuove persone che si uniscono alla conversazione con Fleet come speravamo. Per questo motivo, il 3 agosto Fleets non sarà più disponibile su Twitter”.

Annuncio diretto, semplice, seguito dai pensieri degli sviluppatori e gestori relativi al futuro di Twitter: con l’abbandono di Fleets, ora si focalizzeranno su una serie di nuove feature da includere ai normali Tweet, aggiornando la piattaforma anche attorno a Twitter Spaces, ovvero la sezione di conversazione live solo audio tra utenti: “Esploreremo più modi per affrontare ciò che trattiene le persone dal partecipare su Twitter. E per le persone che già twittano, ci stiamo concentrando sul rendere tutto questo migliore per loro”.

A inizio giugno Twitter ha lanciato l’abbonamento a pagamento Twitter Blue, con tante funzionalità esclusive per gli utenti che vi si iscriveranno.