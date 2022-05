Twitter è 'al lavoro per chiudere la transizione rapidamente', si sblocca l'affare Musk?

Nel corso della riunione annuale degli azionisti, nel corso del quale Jack Dorsey ha annunciato l’addio a Twitter, il CEO del social network Parag Agrawal ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo sulla questione Elon Musk e sul processo di transizione.

Nella fattispecie, l’amministratore delegato ha affermato che la compagnia sta lavorando “al processo di transazione”, nonostante le dichiarazioni di Elon Musk che parlavano di un accordo con Twitter sospeso a causa della questione legata alla presenza dei bot.

“Anche mentre lavoriamo per chiudere questa transazione, i nostri team e io rimaniamo concentrati sull’importante lavoro che facciamo ogni giorno per servire la conversazione pubblica”, ha affermato Agrawal, che evidentemente non è sceso nei dettagli sullo stato dei lavori anche per proteggere gli azionisti.

Nel corso della sessione di Q&A con gli azionisti, Agrawal ha risposto alla domanda di un azionista che chiedeva cosa accadrebbe alle azioni se “qualcuno” acquistasse la società e la ritirasse dalla borsa (appunto come vuole fare Musk). In risposta, il General Counsel di Twitter Sean Edgett ha affermato che “Non siamo in grado di rispondere a queste domande oggi”.

Gli azionisti però si sono anche soffermati sulle future politiche di moderazione dei contenuti. Agrawal a riguardo ha affermato che la società rimane “concentrata” sulle attuali politiche e sta “diminuendo la nostra dipendenza dai rapporti degli utenti”. Di recente Twitter ha anche adottato una politica di tolleranza zero per le fake news.