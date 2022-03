Twitter, l'algoritmo dovrebbe essere open source? Lo chiede... Elon Musk

Il multimilionario e filantropo sudafricano Elon Musk, recentemente finito sotto i riflettori per aver portato Starlink in Ucraina, ha fatto una curiosa domanda ai suoi follower: "L'algoritmo di Twitter dovrebbe essere open source"?

Il nuovo sondaggio del patron di Tesla è ancora attivo per chi volesse partecipare. Come per ogni cinguettio del popolare miliardario, anche questo ha innescato una serie incredibile di reazioni. Tra le più interessanti, sicuramente troviamo quella di PAK, noto artista digitale la cui identità è ancora sconosciuta, il quale ha chiesto all'autore del sondaggio se, invece, non fosse meglio creare "un'alternativa decentralizzata".

L'alternativa decentralizzata per Musk, tuttavia, esiste già. Per questo, ha chiesto a PAK: "intendi le email?". Conoscendo la posizione critica di Musk su web3 e metaversi, ci si poteva aspettare davvero di tutto dal suo profilo e infatti il sarcasmo, rivolto all'artista di NFT, non ha tardato ad arrivare.

Quest'ultimo post ha suscitato l'ilarità della community, ma non sono mancate le precisazioni. Infatti, fa notare elementrus, "sono un tantino differenti. Le email non sono pubblicamente accessibili come potrebbe essere, invece, un social network basato sulla blockchain".

Insomma, come sempre il profilo di Elon Musk si riconferma una fonte inesauribile di aneddoti e curiosità davvero per tutti i gusti.