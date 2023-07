Twitter, arriva la parcella degli avvocati di Elon Musk: la cifra è da capogiro!

Quando Elon Musk ha comprato Twitter, il magnate sudafricano ha pensato bene di circondarsi dei migliori avvocati del mondo, specie dopo la controversia insorta attorno al reale numero di account attivi sul social network. Nelle scorse ore, però, è arrivata la parcella dei difensori del CEO di Tesla e SpaceX: la cifra è da paura.

Nello specifico, gli avvocati hanno chiesto a Musk ben 90 milioni di Dollari per le spese legali che il tycoon ha dovuto sostenere durante il complesso acquisto di Twitter. Vi ricordiamo che l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk non è affatto stata un processo semplice: il magnate, infatti, aveva contrattato a lungo con l'azienda e con il suo board di dirigenti, minacciando anche una causa legale, per abbassare il prezzo di acquisto a causa dell'incerto numero di bot presenti su Twitter.

Come vi avevamo spiegato circa un anno fa, Elon Musk ha assunto i migliori avvocati degli Stati Uniti (e, forse, del mondo) per la causa legale contro Twitter: stiamo parlando dello studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz di New York. Lo studio ha difeso Musk contro Twitter nel processo (mai arrivato ad un giudizio definitivo, dal momento che si è concluso con un patteggiamento) nel quale il tycoon ha accusato Twitter di voler "forzare" l'acquisto dell'azienda al prezzo di 44 miliardi di Dollari dopo aver fornito informazioni parziali sul reale numero di utenti attivi sul suo social network.

Dal momento che attualmente Elon Musk possiede Twitter, la parcella è arrivata direttamente negli uffici del social di San Francisco (o meglio, della compagnia che possiede Twitter, X Corp.). La risposta di Elon Musk non si è però fatta attendere: come riporta Reuters, infatti, questi ha fatto causa allo studio legale che lo ha difeso fino a qualche mese fa, definendo la somma richiesta "inconcepibile" e un "tentativo di arricchirsi ingiustamente" alle spalle del miliardario sudafricano.

Secondo Elon Musk, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz avrebbe cercato di truffare Twitter con una parcella finale tre volte superiore a quella originariamente concordata, a causa di un'enorme "clausola di successo" che si sarebbe attivata se l'acquisto della compagnia a tasso agevolato fosse andato a buon fine. Quest'ultimo si è effettivamente verificato a ottobre, ma non per vie legali, bensì con un patteggiamento extra-giudiziario.

Ammesso che un giudice non decida di annullare (o ridurre) la parcella, comunque, Twitter dovrà pagare 90 milioni di Dollari agli ex-avvocati di Elon Musk. Una cifra che ha sorpreso persino gli executive del social. In una mail del 27 ottobre 2022, per esempio, Martha Lane Fox, un membro del board di Twitter, avrebbe commentato la spesa con sole quattro parole: "Oh. My. Freaking. God".