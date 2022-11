Twitter, arriva la stretta sugli account falsi: saranno bannati a vita

Elon Musk tramite il proprio account ufficiale Twitter ha svelato una nuova serie di novità che ha intenzione di apportare alla politica di moderazione sulla piattaforma.

Il nuovo amministratore ha promesso tolleranza zero per gli account falsi che fingono di essere persone che non sono. Musk ha infatti annunciato il ban a vita per questo tipo di profili, a meno che non specifichino chiaramente che si tratta di parodie o satira.

L’imprenditore sudafricano poco dopo ha specificato che la policy esistente di Twitter include già una sezione che copre gli account satirici o che fanno parodia, ed il suo piano è solo di rendere le pene più severe già dalla prima violazione. In precedenza in casi come questi i gestori degli account falsi ricevevano un avviso e poi, successivamente, si passava alle sanzioni. Musk vuole però stringere le maglie ed anche sfruttando il nuovo sistema di abbonamento Twitter Blue intende mettere in campo un sistema di verifica più diffuso per “pulire” il sito dagli account fake.

Il CEO ha anche voluto ribadire che “qualsiasi modifica al nome causerà la perdita temporanea del segno di spunta verificato” per gli utenti Twitter Blue.

La questione degli account bot e fake presenti su Twitter è stata al centro delle discussioni durante la fase iniziale dell’acquisizione del social network, ed è scaturita anche in un’azione legale che poi è stata archiviata visto che l’operazione si è conclusa con successo.