Twitter: arrivano i messaggi privati crittografati, ma per averli bisogna pagare

A poche ore dall’annuncio di Twitter dell’arrivo dei DM crittografati, arrivano nuovi dettagli su questa attesa funzione che secondo molti avvicinerebbe ulteriormente il social network all'app per tutto X, di cui ha parlato Elon Musk a più riprese.

In un documento di supporto, il social network controllato dal CEO di SpaceX e Tesla ha spiegato cosa potranno attendersi gli utenti dalla prima versione di questa funzione. A differenza di quanto avviene con Whatsapp, Facebook Messenger, Signal ed iMessage infatti, per accedere alla crittografia sarà necessario pagare un canone di abbonamento.

Il documento di Twitter infatti evidenzia che i DM crittografati saranno disponibili solo per gli utenti verificati che quindi pagano il canone per Twitter Blue, oltre che per le organizzazioni verificate che sostengono il canone da 1000 Dollari al mese, o un affiliato a tali organizzazione (a cui è richiesto un abbonamento da 50 Dollari al mese).

Ovviamente, sia il mittente che il destinatario dovranno utilizzare l’ultima versione dell’app Twitter. I DM con crittografia saranno comunque evidenziati da alcuni indicatori che permetteranno agli utenti di riconoscerli facilmente.

Non mancano le limitazioni però: i DM con crittogrfia attualmente possono essere inviati solo nelle conversazioni individuali, ma prossimamente saranno disponibili anche nei gruppi e supportano solo testo e link. Inoltre, Twitter non garantisce la protezione contro gli attacchi man-in-the-middle, sebbene gli ingegneri siano al lavoro per limitarli. Il social rileva inoltre che mentre i messaggi e le reazioni ai DM crittografati sono crittografati, “i metadati (destinatario, ora di creazione, ecc.) non lo sono, e nemmeno i contenuti collegati (solo i collegamenti stessi, non i contenuti a cui si riferiscono, sono crittografati)“.