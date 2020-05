Twitter: in arrivo la funzione per programmare la pubblicazione dei tweet

Interessante funzione in arrivo su Twitter. Secondo quanto raccolto da vari siti, la piattaforma di microblogging di Jack Dorsey sta testando con un ristretto gruppo di utenti la la programmazione dei tweet: in questo modo coloro che sono iscritti al sito potranno scegliere quando un messaggio dovrà andare online.

Al momento non sono state diffuse informazioni sulla possibile data di lancio per il pubblico, tanto meno su quali siano gli utenti che sono stati scelti per partecipare al test. Le informazioni raccolte da alcune testate però riferiscono che allo stato attuale questo vero e proprio programma beta riguarderebbe esclusivamente la versione desktop di Twitter, ma non è da escludere che possa approdare anche sull'app iOS ed Android.

La funzione è stata più volte richiesta da parte degli utenti, principalmente dai social media manager che gestiscono profili Twitter con molti follower.

Il social network negli ultimi tempi sta cercando di modernizzare la piattaforma con nuove funzionalità. Lampante è l'esempio delle Storie, che ha provocato non poche polemiche tra gli utenti che hanno espresso tutto il loro disappunto con l'hashtag #RIPTwitter. A causa della pandemia di Coronavirus, però, il sito è finito sulla graticola per il continuo propagarsi di fake news sul sito nonostante le misure messe in campo.