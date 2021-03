Twitter, l'asta per il primo tweet della storia continua: raggiunti 2,5 milioni di Dollari

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Jack Dorsey ha messo in vendita il primo tweet della storia, inviato il 21 Marzo 2006 in cui annunciava al mondo che stava configurando il suo profilo. L'asta sta procedendo a gonfie vele e sta raggiungendo valori molto elevati.

Su Valuables, l'NFT del tweet è ancora disponibile in vendita ma ad un prezzo non propriamente accessibile da tutti: al momento a spuntarla è Sina Estavi, dirigente di Bridge Oracle, che ha messo sul piatto la bellezza di due milioni e mezzo di Dollari.

Negli ultimi tempi il concetto di vendita degli NFT ha registrato un incremento importante della popolarità, ma il prezzo raggiunto dal tweet è probabilmente uno dei più elevati di sempre. Per fare un raffronto, il filmato di una schiacciata di LeBron James dei Los Angeles Lakers è stato venduto a 200mila Dollari, bruscolini rispetto ai 2,5 milioni di Dollari del tweet.

I motivi di tali prezzi sono rappresentati dal fatto che i Non-Fungible Token sono oggetti da collezione a tutti gli effetti unici, che non possono essere divisi ed inoltre non sono nemmeno troppo diffusi. Sono paragonabili, per fare un confronto, a delle figurine ultrarare o carte collezionabili vendute in edizione limitata.