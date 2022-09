Twitter attacca Elon Musk: 'neanche i suoi analisti credono ai dati sui bot'

Twitter torna all'attacco contro Elon Musk: dopo le numerose critiche di Musk e Peiter Zatko ai dirigenti Twitter, infatti, il social network ha rilasciato, tramite i suoi avvocati, una nuova dichiarazione rivolta al CEO di Tesla, secondo cui i suoi dati suoi bot della piattaforma sarebbero privi di fondamento.

Nello specifico, secondo Twitter, nemmeno i data scientist di Elon Musk sarebbero d'accordo con i numeri che egli ha prodotto per dimostrato che il numero di bot di Twitter è più alto di quanto la stessa azienda non lasci intendere, ovvero che sia pari ad una percentuale compresa tra il 10 e il 20% degli utenti del social, contro il 5-10% stimato dalla compagnia che lo gestisce.

Secondo quanto riportato dagli avvocati di Twitter durante un'udienza preliminare del processo Twitter v. Musk di ottobre, infatti, due degli studi di consulenza di cui il miliardario si è avvalso per le sue ipotesi sul numero dei bot del social network, Cyabra e CounterAction, avrebbero stimato una percentuale di account spam tra il 5 e l'11% del totale, grossomodo in linea con quella riportata dalla stessa Twitter mesi fa.

Twitter ha comunque criticato le metodologie con cui Cyabra e CounterAction hanno condotto le loro indagini statistiche, ma ha spiegato che i dati restano più realistici di quelli di Elon Musk, le cui percentuali invece sembrano essere nettamente più alte. Nello specifico, secondo il colosso social, le percentuali di Musk sarebbero essenzialmente "campate per aria" con il solo scopo di porre fine all'accordo miliardario di acquisto della compagnia.

In più, sempre Twitter ha accusato il CEO di Tesla di aver avuto contatti privati e segreti con l'investitore Marc Andreessen utilizzando l'app criptata Signal: gli avvocati della compagnia fondata da Jack Dorsey hanno criticato il pool legale di Musk per non aver potuto fornire la conversazione completa agli atti, poiché la funzione di messaggistica effimera di Signal ne ha cancellato ogni traccia. Che anche per Elon Musk i nodi stiano infine venendo al pettine?