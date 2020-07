Twitter, attacco hacker senza precedenti: nel mirino Elon Musk, Obama e Bill Gates

Notte di fuoco per Twitter. Il social network di microbologging ha dovuto affrontare un attacco hacker senza precedenti, che ha interessato gli account più popolari di politici, aziende e giornalisti, tra cui Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Michael Bloomberg ed Apple.

Sugli account è stata pubblicata la popolare truffa dei Bitcoin: "voglio restituire alla comunità quello che mi ha dato. Tutti i Bitcoin inviati all'indirizzo qui sotto saranno raddoppiati! Se spedite mille Dollari, ve ne restituirò 2 mila. Lo farò solo per 30 minuti", si è letto sull'account del candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ma anche sui profili di Bill Gates e del CEO di Tesla.

Ovviamente si trattava di una truffa bella e buona, pubblicata dagli hacker che avevano ottenuto il controllo degli account. Secondo quanto emerso, all'indirizzo allegato sono stati inviati circa 112mila Dollari nel giro di poche ore.

Twitter, dal suo canto si è immediatamente mossa per fare fronte all'hack ed ha bloccato ogni tipo di tweet da parte degli account verificati, per evitare che la truffa potesse propagarsi ulteriormente. I gestori hanno anche affermato che i proprietari dei profili non potranno riottenere l'accesso "fino a quando non saremo certi di poterlo fare in modo sicuro". Poco dopo ha rivelato che l'hacking è avvenuto attraverso la compromissione degli strumenti interni messi a disposizione dei dipendenti.

Jack Dorsey si è detto dispiaciuto per quanto accaduto ed ha ringraziato coloro che hanno lavorato e che stanno lavorando per ripristinare il tutto.