Twitter avvia test immagini, video e GIF pubblicabili in un tweet unico

In attesa del processo tra Twitter ed Elon Musk, la piattaforma dell’uccellino blu si prepara a rilasciare una novità che potrebbe cambiarla per sempre: la pubblicazione di più immagini, GIF e video in un singolo tweet. Si tratta di un esperimento che andrà a buon fine? Vediamo intanto come funziona.

Secondo quanto riportato da TechCrunch a partire da una segnalazione del noto reverse engineer italiano Alessandro Paluzzi, in queste calde giornate di agosto 2022 Twitter ha avviato il test della suddetta funzionalità con lo scopo di studiare come gli utenti mescolano diversi tipi di media in maniera creativa per condividere un pensiero oltre il limite di caratteri dei Tweet.

Come vedete in calce alla notizia, immediatamente sotto la sezione di scrittura dei tweet è possibile inserire una immagine, un video e una GIF in maniera completamente libera, ma esclusivamente dall’applicazione per smartphone; su browser computer, invece, la feature non risulta ancora attiva per i test.

Un portavoce di Twitter ha dichiarato a TechCrunch: “Stiamo testando una nuova funzionalità con account selezionati per un periodo di tempo limitato che consentirà alle persone di mescolare fino a quattro risorse multimediali in un singolo tweet, indipendentemente dal formato. Stiamo studiando persone che hanno più conversazioni visive su Twitter e utilizzano immagini, GIF e video per renderle più interessanti”.

Non è chiaro se e quando questa funzionalità arriverà stabilmente su Twitter; pertanto, meglio tenere gli occhi aperti per ogni novità al riguardo, specialmente se si è utenti regolari all’interno della piattaforma.

Su Twitter stanno per arrivare anche le note, feature utile ad aggirare il limite di caratteri.