Twitter 'azzera' Donald Trump: ecco cosa accadrà con l'insediamento di Joe Biden

Dopo aver annunciato che toglierà il controllo a Trump, Twitter ha anche spiegato che il giorno dell'insediamento del nuovo presidente degli USA, Joe Biden, l'account "ufficiale" della presidenza a stelle e strisce sarà azzerato totalmente.

Questo reset riguarderà anche i follower. Ciò vuol dire che i più di 33 milioni di follower del profilo POTUS, i 26 milioni della Casa Bianca ed i 16,4 milioni di seguaci dell'account della First Lady "scompariranno" e coloro che sono interessati a seguire gli aggiornamenti dovranno mettere di nuovo il follower.

L'account @Transition46, invece, sarà convertito in @WhiteHouse, secondo Bloomberg. Nella homepage Twitter inserirà delle notifiche a coloro che seguono il presidente eletto Joe Biden di mettere il follow anche all'account della Casa Bianca.

Si tratta di una procedura assolutamente radicalmente diversa, dal momento che nel 2017 al momento del passaggio di consegne tra Barack Obama e Donald Trump il social network di Jack Dorsey non azzerò i follower del profilo ufficiale del Presidente. Piuttosto, la piattaforma archiviò tutti i suoi tweet in un account denominato @POTUS44 che ancora oggi è accessibile ed include tutte i messaggi rivolti dal 44esimo presidente ai suoi follower. Questa volta non sarà così. Le motivazioni, però, non sono al momento note.