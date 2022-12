Twitter, ban finito per i giornalisti? Non proprio: alcuni profili restano sospesi

Twitter ha "fatto pace" con i giornalisti bannati negli scorsi giorni dal social network per aver riportato gli spostamenti dei jet privati di Elon Musk. Tuttavia, sembra che non proprio tutti i giornalisti bloccati da Twitter siano stati reintegrati sul social network: al contrario, almeno un paio sarebbero ancora offline.

Una lista riportata dal giornalista americano Ian Fraser su Twitter spiega infatti che l'azienda di Elon Musk si è "dimenticata" di riabilitare due profili, ovvero quello di Linette Lopez, redattrice di Business Insider, e quello di Keith Olbermann, noto giornalista sportivo e commentatore politico americano. Il profilo di Olbermann è tornato online poche ore dopo la denuncia di Fraser, mentre quello di Lopez è ancora offline.

Non è chiaro se il mancato reintegro dei due giornalisti americani sia dovuto ad un gesto deliberato di Twitter o se si tratti di una semplice (ma anche pesante, vista la situazione attuale) dimenticanza da parte del social network. Considerato però il ritorno di Olbermann sulla piattaforma, mentre ancora Lopez attende lo sblocco del suo profilo, le probabilità che si tratti solo di un caso sfortunato sembrano abbassarsi.

Fraser ha anche spiegato che Twitter ha reintegrato altri otto giornalisti, originariamente bannati dalla piattaforma: stiamo parlando di Matt Binder di Mashable, di Drew Harwell del Washington Post, di Steve Herman di Voice of America, di Micah Lee di The Intercept (che ha spostato tutte le sue pubblicazioni su Mastodon), di Ryan Mac del New York Times, di Donie O'Sullivan della CNN, di Aaron Rupar e di Tony Webster, entrambi reporter indipendenti.

La controversia tra Elon Musk e i giornalisti bloccati è iniziata la scorsa settimana, quando questi ultimi avevano duramente criticato il miliardario per il ban dell'account Twitter ElonJet, che tracciava gli spostamenti del jet del tycoon e che era stato utilizzato da uno stalker per pedinare il figlio di Elon Musk. Nelle scorse ore, lo stesso CEO di Tesla ha tenuto un sondaggio su Twitter, chiedendo se i profili dovessero essere sbloccati o meno, nonché se il loro reintegro dovesse essere istantaneo: la maggioranza degli utenti del social ha optato per il ritorno immediato degli account sospesi sul sito web.