Twitter batte le aspettative di Wall Street: utenti in crescita

Questa mattina, sulla scia di altre compagnie, ha rilasciato la relazione trimestrale avente ad oggetto il periodo giugno-settembre 2017, nel corso del quale la società ha riportato per la prima volta dopo diversi mesi, dati positivi.

La piattaforma di social networking ha registrato un fatturato di 590 milioni di Dollari ed utile per azione di 0,10 Dollari. Gli utenti attivi mensilmente sono pari a 330 milioni, in aumento di 4 milioni rispetto al trimestre precedente, e del 4% su base annua. In calo ancora i ricavi, del quattro percento se confrontati al 2016, ma Twitter ha riportato un utile per azione di 0,09 Dollari a fronte di un fatturato di 615,93 milioni di Dollari, e proprio questo rappresenta un punto che sicuramente spiazzerà tutti gli analisti di mercato, che si aspettavano un utile per azione di 0,07 Dollari ed un fatturato di 586,73 milioni di Euro.

Gli utenti attivi ogni giorno sono in aumento del 14% rispetto allo scorso anno, mentre la base mensile è cresciuta del 4%. I ricavi pubblicitari ammontano a 503 milioni di Dollari, in calo dell’8% su base annua, mentre quelli internazionali hanno toccato quota 258 milioni di Dollari, in crescita del 6%.