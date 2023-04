Twitter blocca le API gratuite: problemi a raffica per app, bot e servizi collegati

Si stanno facendo sentire i primi effetti del blocco delle API gratuite di Twitter sui servizi e le app collegate. La notizia era nell’aria e potrebbe avere un impatto sugli accessi agli account ed i servizi legati al social network di microblogging.

Tra le prime società che hanno lamentato problemi di vario tipo c’è Substack, che è molto utilizzato in quanto consente di gestire dei servizi di newsletter e da ieri non è più in grado di garantire la funzione di incorporamento dei tweet nelle proprie mail. In un messaggio pubblicato sul sito web si legge che “Twitter ha inaspettatamente limitato l’accesso all’incorporamento dei tweet nei post di Substack”, ma in contemporanea gli sviluppatori sono anche al lavoro su un fix. Come osservato da The Verge, l’interruzione del supporto è arrivato sulla scia di Substack Notes che è a tutti gli effetti un concorrente delle Twitter Notes.

Impatto anche su Flipboard, l’applicazione che è in grado di creare una sorta di rassegna stampa digitale e che includeva al suo interno anche dei contenuti provenienti da Twitter: anche in questo caso la funzionalità non è più garantita

Tra le altre segnalazioni arriva anche quella dello sviluppatore di Feedbin a cui è stato detto che l’app ha “violato le regole e le policy di Twitter” consentendo alle persone di accedere ai tweet nel lettore RSS.

Il bot di discord TweetShift è stato sospeso dall’API di Twitter, così come Genderof the Day e Possum Every Hour, i quali hanno avvertito gli utenti che potrebbero non essere più in grado di continuare a fornire contenuti. Lo stesso è successo anche a Cheap Bots e Done Quick, altri due bot sospesi da Twitter.

Le nuove API a pagamento di Twitter sono state annunciate lo scorso 2 Febbraio 2023, tra lo stupore generale degli utenti.