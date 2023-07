Twitter blocca tutti i link a Threads: Elon Musk ha paura del nuovo social di Meta?

Il traffico di Twitter è colato a picco dopo il lancio di Threads, il nuovo social network testuale di Meta. La compagnia di Elon Musk ha già promesso di schierare i suoi legali contro la piattaforma rivale, ma intanto sembra pronta a far sentire tutto il suo peso sulla concorrenza. Come? Bloccando i link di Twitter diretti verso Threads!

Stando a quanto riporta lo sviluppatore Andy Baio sul suo profilo Threads, il social network di San Francisco avrebbe introdotto un blocco selettivo sui link diretti a Threads, come potete vedere dall'immagine in calce a questa notizia. Di fatto, sarà comunque possibile pubblicare link e URL rivolti alla piattaforma di Meta sul proprio profilo Twitter, sia nei post che nella biografia, ma questi ultimi non verranno aperti dall'app del social network di Elon Musk.

C'è poco da girarci intorno: si tratta di un tentativo di evitare che gli utenti di Twitter "fuggano" su Threads utilizzando i cosiddetti link in bio degli influencer e delle celebrità ancora attivi sul social "cinguettante". La politica "anti-Threads", comunque, è in piena antitesi con la retorica ufficiale di Twitter relativa alla piattaforma rivale, dal momento che sia Elon Musk che Linda Yaccarino hanno dichiarato che essa "non costituisce un competitor" per Twitter.

Stando a quanto riporta WCCFTech, il blocco sarebbe diffuso a tutti i profili Twitter, perciò il suo rollout sarebbe stato pressoché istantaneo in tutto il mondo e sarebbe avvenuto nelle scorse ore, senza una comunicazione ufficiale da parte di Twitter. Non è chiaro, per ora, se il blocco dei redirect su Threads avrà un impatto sul traffico dati dei due social, né tantomeno se esso sarà positivo o negativo.

Già in passato, comunque, Twitter aveva bloccato i link a Mastodon, a Bluesky e persino a Facebook e Instagram, dunque lo stop ai redirect verso Threads non sarebbe altro che la semplice evoluzione di una politica già consolidata per la compagnia di Elon Musk.