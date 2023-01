Twitter verso il blocco delle app terze parti? Twitter API non funziona da giorni

Mentre Twitter modifica la gestione del feed, prefigurando un 2023 colmo di novità (grazie anche alla rivoluzione interna della gestione di Elon Musk), sembra che quasi tutti i servizi Twitter di terze parti siano "rotti" da diversi giorni a causa di quello che sembra essere un inspiegabile malfunzionamento delle API del social network.

I problemi sono iniziati nella mattinata di giovedì 12 gennaio e oggi, a quasi quattro giorni di distanza, non sembrano essersi ancora risolti. Ad essere colpito non è stato tanto Twitter in sé, quanto i servizi terze parti che utilizzano il client di Twitter per il proprio funzionamento. Sembra che a "rompere" questi servizi sia una serie di errori di autenticazione al social network, stando a quanto riportato da Casey Newton su Mastodon.

L'app più colpita è sicuramente Tweetbot, che permette la pianificazione di post, messaggi e altre pubblicazioni sul social, nonché lo switch tra più account diversi, e che per questo viene utilizzata da vari creatori di contenuti e persino da alcune aziende per le proprie campagne social. Paul Haddad, fondatore di Tweetbot, ha spiegato che "per ora non abbiamo informazioni ufficiali o ufficiose da parte di Twitter".

Alle dichiarazioni di Haddad ha fatto eco un post di Iconfactory sul proprio blog: la compagnia dietro al tool Twitterific ha infatti confermato di essere "all'oscuro della situazione quanto tutti gli altri utenti", mentre né l'account ufficiale di Twitter, né il profilo Twitter Support, né lo stesso Elon Musk hanno dato delucidazioni sul problema.

Tutte le applicazioni terze parti, comunque, utilizzavano i servizi di Twitter API, un'API pubblica di Twitter, che l'azienda continua ufficialmente a supportare. Vista la portata del problema, che sembra aver colpito tutti i servizi basati su Twitter API, e la mancanza di informazioni a riguardo, alcuni speculano che il problema non sia legato ad un bug, ma ad un scelta deliberata di Twitter e dei suoi nuovi dirigenti.

Un report di The Information sembra confermare questa ipotesi, riportando una conversazione interna dell'azienda in cui un ingegnere conferma che le "sospensioni alle app terze parti sono volute". Un'altra comunicazione leakata da The Information aggiunge che Twitter starebbe lavorando ad un messaggio ufficiale per gli sviluppatori, che dovrebbe metterli al corrente di una revisione delle policy aziendali legate a Twitter API, ma che per il momento la compagnia non sarebbe ancora pronta ad alcuna comunicazione in tal senso.