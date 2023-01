Twitter Blue, che affare l'abbonamento annuale: si risparmia addirittura 1 dollaro al mese

Dopo il ritorno dell'abbonamento Twitter Blue a metà dicembre, al termine di una "pausa di riflessione" di circa un mese a causa della proliferazione di account falsi sulla piattaforma, pare ora che il social network di Elon Musk abbia iniziato a proporre un abbonamento annuale a Twitter Blue a prezzo scontato. E che sconto!

I calcoli fatti dai colleghi di The Verge, che per primi hanno scoperto la pagina di supporto di Twitter dedicata all'offerta, spiegano che l'abbonamento annuale costa 84 Dollari, ossia 7 Dollari al mese. Acquistando l'abbonamento mensile al social network, però, la spesa annuale cambia davvero di poco: con un costo di 8 Dollari al mese, infatti, nel giro di un anno finireste per risparmiare soli 12 Dollari, perdendo la flessibilità di disdire la sottoscrizione in qualsiasi momento senza pagare le settimane o i mesi di servizio non usufruito.

Se il pacchetto vi tenta, sappiate che al momento esso non è disponibile in Italia e in Europa, ma solo in Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Giappone. L'abbonamento potrebbe però essere conveniente per gli utenti Twitter Blue su iPhone e iPad, dal momento che la sottoscrizione sui device iOS costa comunque 11 Dollari al mese negli USA: ovviamente, se vorrete effettuare un abbonamento annuale, potrete usare solo la versione web del social per sottoscriverlo, in modo da "circumnavigare" le fee imposte da Apple per i pagamenti tramite App Store.

Difficile dire se uno sconto così contenuto, specie per chi già utilizza Twitter Blue via web, riuscirà a convincere nuovi utenti ad abbonarsi, come invece Elon Musk sembra sperare. D'altro, con un'emorragia di inserzioni su Twitter che l'azienda sta faticosamente tentando di tamponare con degli spazi pubblicitari gratuiti, i ricavi provenienti dagli abbonamenti alla piattaforma potrebbero rivelarsi una fonte di introiti importantissima per la compagnia nei prossimi mesi.