Twitter Blue arriva anche in Italia: pubblicità dimezzate e spunta blu da 8 Euro al mese

A poche settimane dal rilancio dell’abbonamento Twitter Blue, il social network di Elon Musk annuncia la disponibilità del piano d’abbonamento anche in Italia.

Il nostro paese si aggiunge ad Arabia Saudita, Francia, Germania, Portogallo e Spagna, gli altri paesi in cui è stato esteso e che portano il totale a 12.

In Italia gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni: quella annuale da 7 Euro al mese che si traduce in un risparmio del 12% ed un totale di 84 Euro l’anno con fatturazione annuale, ed il piano mensile da 8 Euro al mese per un totale di 96 Euro l’anno.

Twitter Blue offre diversi benefici, tra cui il taglio del 50% degli annunci nella homepage e nell’applicazione mobile, la spunta blu e la possibilità di schizzare in cima alle risposte, alle menzioni ed alle ricerche dal momento che i tweet degli utenti verificati vengono mostrati per primi.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, il social network starebbe anche rendendo disponibili dei podcast solo per gli abbonati Blue sulle app iOS ed Android, ed avrebbe rilanciato una nuova scheda “Spaces” accessibile solo a coloro che sono dotati di spunta blu.

Gli ultimi rumor emersi in rete riferiscono che Elon Musk starebbe al lavoro su una piattaforma di pagamento proprietaria per Twitter.