Altro che Twitter Blue: arrivano le spunte dorate, a 'soli' 1.000 Dollari al mese!

Con l'arrivo di Twitter Blue anche in Italia, qualcuno potrebbe pensare che i piani di monetizzazione del social network di Elon Musk si siano finalmente compiuti. Al contrario, invece sembra che Twitter voglia implementare ulteriori forme di monetizzazione, sfruttando in particolare la popolarità delle sue "spunte blu" per le aziende.

Stando ad un report di The Information, infatti, Twitter starebbe lavorando ad un abbonamento "Super-Pro" da 1.000 Dollari al mese riservato alle grandi aziende attive sulla piattaforma. I brand che saranno disposti a pagare tale cifra avranno la possibilità di ottenere un badge di verifica dorato, anziché le tradizionali spunte blu.

A quanto pare, il tier da 1.000 Dollari al mese non darà a chi lo sottoscriverà ulteriori vantaggi rispetto ad un normale abbonamento a Twitter Blue, che però ha un costo che oscilla tra gli 8 e gli 11 Dollari al mese, a seconda della piattaforma da cui viene effettuato l'abbonamento. Si tratta dunque di un semplice cambiamento estetico, volto a promuovere l'immagine dei maggiori brand in rete.

Difficile dire se (e quanto) il nuovo abbonamento sarà popolare, anche se sembra che Twitter si aspetti una grande adesione alla sottoscrizione, al punto da aver già previsto un'ulteriore fee di 50 Dollari al mese per "collegare" con lo stesso badge tutte le pagine di prodotti, servizi e sub-brand legate al marchio principale. Prendiamo ad esempio Apple: l'azienda potrà pagare 1.000 Dollari per ricevere un badge dorato e altri 50 Dollari per estenderlo ai suoi sub-brand, come per esempio gli account Twitter ipoteticamente dedicati ai nuovi iPhone, iPad e Macbook o al customer care aziendale.

Un tweet del Social Media Consultant Matt Navarra, poi, spiega che Twitter avrebbe già iniziato a promuovere l'abbonamento con una campagna mail riservata alle aziende già iscritte alla piattaforma. Ciò significa che l'attivazione dei primi account "dorati" su Twitter potrebbe avvenire a strettissimo giro, magari già nei prossimi giorni.