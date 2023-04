Tutti contro Twitter Blue: anche la Casa Bianca rinuncia all'account 'verificato'

A sole poche ore dalla scoperta che la spunta d'oro di Twitter sarà gratis per alcune aziende, che altrimenti dovrebbero pagare circa mille Dollari per ottenerla, emerge che la Casa Bianca non avrebbe intenzione di pagare neanche un soldo per la verifica del proprio account Twitter, né con la spunta dorata né con la spunta blu.

A riportare la notizia è Axios, che spiega di aver ottenuto una mail interna della Casa Bianca in cui viene spiegato allo staff che il profilo ufficiale di quest'ultima, uno dei principali per la diffusione di informazioni verificate su Twitter negli Stati Uniti, non avrebbe alcuna intenzione di sottoscrivere un abbonamento a Twitter Blue o alla versione "Premium" di quest'ultimo per le aziende.

Sempre secondo le fonti di Axios, è probabile che questa posizione venga replicata dalle altre istituzioni di Washington, come il Senato e la Camera dei Rappresentanti (i due rami del Parlamento americano) e i Dipartimenti della branca esecutiva del Governo (l'equivalente dei nostri Ministeri, per intenderci).



Non è chiaro perché la Casa Bianca abbia deciso di adottare questa politica, ma così facendo essa potrebbe mettere Twitter al bivio: o il social fornirà la spunta blu gratuita a tutte le istituzioni governative americane (e, probabilmente, di tutti i Paesi del mondo), oppure le informazioni trasmesse attraverso la piattaforma diventeranno molto più difficili da verificare in futuro.

Sembra comunque che la decisione della Casa Bianca dipenda proprio dal fatto che tutti gli utenti Twitter Blue avranno la spunta blu, la quale dunque perderà il suo significato tradizionale di "marchio di autorevolezza" dei profili istituzionali o verificati sulla piattaforma. Rob Flaherty, Direttore della Strategia Digitale della Casa Bianca, infatti, ha spiegato nella mail riportata da Axios che "abbiamo saputo che Twitter Blue non garantisce alcuna verifica dell'identità della persona tra i propri servizi. Così, la spunta blu servirà solo come una verifica che l'account è quello di un utente pagante".

La criticità era emersa già quanto Twitter ha introdotto le spunte blu a pagamento in primo luogo, con l'esplosione numerica di profili "fake" che miravano a impersonare politici, attivisti, giornalisti e altre personalità di spicco dell'opinione pubblica americana con il solo scopo di diffondere truffe, fake news e opinioni politiche controverse. Proprio la perdita di autorevolezza connessa alla spunta blu, dunque, ha spinto la Casa Bianca a non rinnovare il suo account Blue.