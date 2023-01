Twitter Blue, i conti non tornano: su Android costa come su iOS, ma senza 'tasse' di Apple

Dopo avervi raccontato la particolare storia dell'abbonamento annuale a Twitter Blue, il cui prezzo è quasi pari a quello mensile (almeno su PC), arriva oggi un'altra novità non da poco per la sottoscrizione del social di Elon Musk: Twitter Blue è arrivato anche su Android, ma i conti non tornano.

Finora, infatti, Twitter Blue è stato disponibile solo su iOS e PC, mentre gli utenti Android che desideravano effettuare la sottoscrizione dovevano utilizzare il browser o munirsi di un altro dispositivo compatibile. Con l'ultimo aggiornamento delle pagine di supporto di Twitter, tuttavia, scopriamo ora che il servizio è in arrivo anche su Android, circa un mese dopo il rilancio dell'abbonamento sulle altre piattaforme.

Al momento, Twitter Blue costa 8 Dollari su PC e 11 Dollari su iOS. Tale differenza è dovuta, stando alle spiegazioni fornite da Elon Musk sulla questione, alla presenza di una fee imposta da Apple su qualsiasi acquisto effettuato tramite i suoi device e i suoi store digitali. Ciò potrebbe portare a pensare che su Android, dove l'intermediazione di Cupertino non esiste, l'abbonamento Twitter Blue costerà 8 Dollari, esattamente come da PC.

Al contrario, benché le "tasse" dovute ad Apple in questo caso non siano da prendere in considerazione, su Android Twitter Blue costerà comunque 11 Dollari al mese. Insomma, nonostante le dichiarazioni di Elon Musk in merito, sembra che il rincaro di Twitter Blue sia una mossa decisa dal social network anche per esigenze di budget, come d'altro canto negli ultimi mesi è avvenuto per diverse sottoscrizioni, da Amazon Prime a Netflix e Disney+.

Da una parte, ciò ha la conseguenza ovvia di rendere più vantaggioso l'abbonamento annuale a tutti gli utenti mobile di Twitter. Dall'altra, però, questo rincaro induce a pensare che presto anche il prezzo di Twitter Blue su PC verrà aumentato perché diventi uguale a quello del servizio su Android e iOS: trattandosi di un abbonamento per professionisti, d'altro canto, viene difficile pensare che degli utenti esperti decidano di pagare tre Dollari al mese in più quando potrebbero ridurre i costi solo accendendo il PC.