Twitter Blue è un flop? Meno di 300.000 utenti nel mondo, guadagni sotto i 3 milioni

Benché Elon Musk creda di aver salvato Twitter dalla bancarotta, il social network fondato da Jack Dorsey non sembra ancora navigare in buone acque. Al contrario, pare che Twitter Blue fatichi molto ad ingranare, con un bassissimo numero di nuovi iscritti, specie negli Stati Uniti.

Stando ad un report di The Information, negli USA vi sarebbero 180.000 account Twitter Blue attivi al 31 gennaio 2023. Non parliamo di nuove attivazioni, ma del totale degli abbonamenti provenienti dall'intero Paese, che è uno dei bacini d'utenza più ampi per Twitter e, dunque, anche per Twitter Blue.

Messa in proporzione al dato degli utenti attivi giornalieri, la percentuale di iscritti a Blue è dello 0,2%, il che significa che solo un account su 500 ha acquistato una sottoscrizione a Twitter Blue da quando il servizio è stato lanciato. Un dato veramente poco incoraggiante, specie se consideriamo che proprio Twitter sta cercando di utilizzare Blue per "tappare" i buchi di budget legati all'abbandono della piattaforma da parte di molti inserzionisti.

Lo stesso report, poi, spiega che il 62% degli utenti paganti di Twitter Blue ha residenza negli Stati Uniti d'America. Fatte le dovute proporzioni, ciò significa che, accanto ai 180.000 account Blue iscritti al social negli USA, ne abbiamo altri 110.000 all'estero, per un totale di account attivi pari a 290.000. Anche in questo caso, lo ricordiamo, non parliamo di nuovi signup, ma del numero complessivo di paganti dal lancio del social network.

Secondo le stime Twitter guadagnerà meno di 3 milioni di Dollari in tutto il 2023 da Blue. Briciole, specie per una compagnia così grande. Per il momento, comunque, vi ricordiamo che è possibile acquistare Twitter Blue a 8 Dollari al mese su PC, a 11 Dollari al mese su iOS e Android o a 7 Dollari al mese, a prescindere dalla piattaforma, con un abbonamento annuale. Inoltre, a breve arriveranno anche un abbonamento Twitter "Gold" per le aziende e una sottoscrizione alle API Twitter per gli sviluppatori, con cui il social network potrebbe aumentare i guadagni legati agli abbonamenti degli utenti.