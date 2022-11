Twitter Blue momentaneamente sospeso: spunte blu scompaiono a chi ha comprato abbonamento

Il nuovo abbonamento Twitter Blue pensato da Elon Musk e dal costo di 8 dollari al mese per il momento non deve essere attivato: questa la decisione dello staff del social network dell’uccellino blu che, in un atto di “emergenza”, ha sospeso le iscrizioni a Twitter Blue per risolvere il grande dilemma delle spunte di autenticità.

Il caos della spunta grigia ha corso da qualche giorno, tra la sua attivazione originale, successiva rimozione e ricomparsa nella giornata di oggi, 11 novembre 2022. Sempre in questa giornata, Twitter Blue è stato disabilitato e anche coloro che hanno già pagato per l’abbonamento hanno visto il segno della spunta blu scomparire dal proprio profilo.

L’inversione a U dell’azienda è stata confermata da parte di The Verge e altri utenti Twitter su iOS che, cercando di acquistare Twitter Blue, si sono trovati dinanzi al seguente avviso: “Grazie per l’interesse! Twitter Blue sarà disponibile nel tuo paese in futuro, controlla più tardi”. A ciò si aggiunge la controprova della reverse engineer Jane Manchun Wong, la quale ha confermato la rimozione delle API di registrazione dai file dell’applicazione. In altre parole, l’iscrizione a Twitter Blue è ora impossibile da effettuare.

Come già sappiamo, questa mossa è necessaria per affrontare il fiume di troll che hanno approfittato della feature per ottenere la tanto desiderata spunta blu e fingersi account ufficiali di aziende e VIP, potenzialmente truffando utenti ignari del caos ora in corso. Sarà interessante seguire la vicenda e capire come Elon Musk e soci usciranno da questa confusione generale.