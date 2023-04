Twitter Blue non piace proprio a nessuno: anche Papa Francesco perde la spunta blu

Mentre Twitter inizia a rimuovere le spunte blu "Legacy", cioè quelle legate ai profili verificati che non hanno deciso di sottoscrivere Twitter Blue, inizia la conta degli account "illustri" privati del prestigioso riconoscimento del social network di Elon Musk. Tra di essi, incredibilmente, troviamo la Casa Bianca, Stephen King e... Papa Francesco!

Sì, avete letto bene: anche Papa Francesco non ha acquistato Twitter Blue. Ma andiamo per gradi: che la Casa Bianca non avrebbe sottoscritto l'abbonamento a Twitter Blue lo sapevamo già da tempo, così come conosciamo le motivazioni di questa scelta. Per la sede di rappresentanza del Presidente degli Stati Uniti d'America, infatti, l'account "verificato" sarebbe inutile in un contesto dove chiunque, pagando una decina di dollari al mese, potrebbe ottenere la medesima spunta.

La stessa criticità emerge dalle dichiarazioni di diverse altre figure della politica, della cultura e dello showbiz americano, come Stephen King, LeBron James e l'attore William Shatner, che hanno confermato di non aver intenzione di acquistare una sottoscrizione a Twitter Blue per ragioni essenzialmente ideologiche. Stranamente, però, la spunta blu di questi profili non è scomparsa.

Pare infatti che la stessa Twitter stia pagando di tasca propria per la verifica di questi ultimi profili, nel tentativo di far percepire nuovamente le spunte blu come "importanti" alle figure pubbliche che ora rischierebbero di perderle. Tra gli altri utenti a beneficiare di questo trattamento di favore abbiamo anche Beyoncé e l'ex-fondatore e CEO di Twitter Jack Dorsey.

Fa più specie il caso dell'account Twitter @Pontifex, il profilo ufficiale di Papa Francesco, che nelle scorse ore ha perso la spunta blu, il che significa che non ha pagato per Twitter Blue. Al suo posto, invece, è comparsa una spunta grigia, che indica i profili ufficiali di organi politici e di Governo. Stesso destino che è toccato al profilo ufficiale di Joe Biden e a quello già citato della Casa Bianca: possibile che, in futuro, la spunta grigia diventi la nuova spunta blu?