Twitter Blue è in ritardo: le elezioni midterm fanno slittare il lancio?

Quella riguardante l'arrivo di una nuova stretta sugli account Twitter fasulli non è più la notizia del momento legata piattaforma dei cinguettii. A quanto pare, infatti, l'azienda avrebbe deciso di far slittare il lancio del suo nuovo servizio Twitter Blue.

Il motivo di tale decisione sarebbero le elezioni di metà mandato degli Stati Uniti, le cosiddette midterm. Sia dentro che fuori l'azienda, stando alle fonti, c'era la paura che il nuovo strumento potesse essere usato in maniera negativa per attrarre gli elettori e incentivare la disinformazione, influenzando così le elezioni e il loro regolare svolgimento.

Per l'arrivo di Twitter Blue, comunque, gli utenti non avranno molto da attendere, poiché il lancio sarebbe stato fissato al 9 novembre 2022. Con tale servizio, dal costo di 7,99€, gli abbonati potranno ottenere la tanto ambita spunta blu, oltre che molte altre agevolazioni come, ad esempio, un ranking prioritario per i propri contenuti, pubblicare video con una durata più lunga e avere meno pubblicità sulla piattaforma.

Per vedere arrivare Twitter Blue anche in Italia, tuttavia, non è ancora chiaro quanto si dovrà aspettare. Il servizio sarà dapprima disponibile in USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, ed unicamente per dispositivi con sistema iOS.

Nel frattempo, se state anche voi seguendo la saga dei licenziamenti che stanno colpendo l'azienda, sarete sicuramente interessati a sapere che decine di dipendenti Twitter sono stati licenziati per errore e gli è stato chiesto di tornare.