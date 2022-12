Altro che Twitter Blue, la rivoluzione partirà dai post: parola di Musk

Twitter Blue sta per tornare e finalmente tutti potranno avere la tanto dibattuta spunta blu. Ma siamo proprio sicuri che sia questa la "grande rivoluzione" voluta da Musk? Ma proprio per niente! Si tratta solo di un assaggio di ciò che verrà.

Nei piani dell'eccentrico miliardario sudafricano, infatti, c'è anche una modifica alla spina dorsale del social network figlio della mente di Jack Dorsey: la lunghezza dei post.

Alla domanda di un utente sulla possibilità di aumentare il limite di battute a 4.000, Musk ha risposto con un lapidario "Si", senza circostanziare ulteriormente la propria posizione e lasciando intendere che questo aspetto sia stato già oggetto di dibattito all'interno del consiglio.

Ricordiamo che inizialmente Twitter prevedeva un limite di 140 caratteri, poi spostato a 280 solo qualche anno fa. Il passaggio a 4.000 potrebbe cambiare seriamente i connotati di questo social, sia in positivo che in negativo, abbandonando però la sua stessa natura dei "cinguettii" brevi e concisi che l'hanno reso la piattaforma preferita da personaggi pubblici e multinazionali.

Controversa quasi come la scelta di piazzare delle camere da letto nella sede di Twitter, non è ancora dato sapere quali saranno i termini di questa modifica, se sarà aperta a tutti o magari destinata solo a chi ha sottoscritto il piano Twitter Blue. Ciò che è certo è che presto potremmo non essere più in grado di riconoscere il social network dell'uccellino.