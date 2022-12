Twitter Blue sta per tornare: prezzo aumentato e verifica dell'identità

È ormai da un po' di tempo che si discute della sospensione di Twitter Blue, l'abbonamento tanto voluto da Musk. Ora, però, è tutto pronto per il ritorno della sottoscrizione, anche se di mezzo ci sono diverse novità.

Come riportato da The Verge e MacRumors, nonché come indicato direttamente mediante il profilo ufficiale di Twitter, alla fine quanto emerso precedentemente dai rumor, che vedevano prezzi diversi per l'abbonamento a seconda delle piattaforma da cui quest'ultimo viene effettuato, si è rivelato veritiero.

Nell'annuncio si legge infatti che Twitter Blue tornerà nella giornata di lunedì 12 dicembre 2022, a un costo di 8 dollari al mese se si effettua la sottoscrizione tramite Web, mentre si fa riferimento a 11 dollari al mese se ci si abbona tramite iOS. Insomma, la già emersa questione delle commissioni Apple ha trovato riscontro. Ricordiamo, in ogni caso, che il "primo lancio" di Twitter Blue prevedeva un prezzo di 7,99 dollari al mese.

Al netto di questo, c'è un dettaglio della "nuova" sottoscrizione che non è passato inosservato: per ottenere la tanto ambita spunta blu sarà necessario passare per un sistema di verifica dell'identità, che in parole povere consiste nel fornire un numero di telefono e ricevere un'approvazione. Inoltre, la modifica di un elemento tra foto profilo, nome visualizzato e nome utente comporterà la necessità di ottenere un'altra approvazione (così come la temporanea rimozione della spunta blu). Le aziende avranno invece una spunta dorata, mentre per gli account governativi e simili arriverà presto una spunta grigia.

Insomma, si stanno implementando funzionalità mirate a prevenire ulteriori problemi legati all'identità. Per il resto, nell'annuncio si fa riferimento a benefici futuri come pubblicità dimezzata, possibilità di pubblicare video più lunghi, vantaggi in termini di posizionamento delle risposte ai tweet per gli utenti verificati e accesso in anteprima a feature legate a Twitter Blue Labs.