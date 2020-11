Twitter 'caccerà' Donald Trump dall'account presidenziale: il 20 Gennaio passerà a Biden

Dopo aver specificato che Donald Trump perderà l'immunità su Twitter dal 21 Gennaio, il social network di Jack Dorsey ha spiegato che dal 20 Gennaio il controllo dell'account presidenziale ufficiale, @POTUS, passerà al Presidente eletto Joe Biden.

Il tutto nonostante Trump ancora non abbia riconosciuto la vittoria all'avversario. La transizione infatti tra gli staff non è iniziata e le parti non si sono parlate, ma a livello "social" sarà automatica: tra poco più di due mesi, indipendentemente da cosa farà il Presidente, non potrà più usare l'account ufficiale Twitter della Casa Bianca.

A rilanciare la notizia i media americani, secondo cui il social network "si sta preparando attivamente alla transizione degli account Twitter istituzionali della Casa Bianca il 20 Gennaio 2021". Lo stesso riguarderà anche gli altri account governativi, tra cui quello della First Lady, della Vicepresidente e del Segretario di Stato che sarà nominato da Biden, mentre i primi due passeranno a Jill Biden ed a Kamala Harris.

Si tratta di un'operazione che sarà svolta in stretta collaborazione con l'Archivio Nazionale. Già nel 2017, a ridosso dell'insediamento di Trump, abbiamo spiegato che Twitter ha provveduto ad archiviare i tweet pubblicati sui tre profili, a futura memoria. Gli account saranno completamente "ripuliti" e verranno consegnati ai nuovi inquilini della Casa Bianca.

Trump nel corso del suo mandato non ha mai utilizzato l'account POTUS come canale "ufficiale" per le comunicazioni. Piuttosto, viene usato per retwittare i cinguettii che quotidianamente il tycoon newyorkese invia sul proprio account personale che vanta milioni di follower.