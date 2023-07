Twitter, altro cambiamento epocale: il termine 'tweet' in fase di abbandono

Mentre si attende un lancio ufficiale di Threads in Europa (non ci sono ancora dettagli precisi in merito a quando il nuovo social di Zuckerberg approderà in questo contesto), il "tornado" Elon Musk continua a travolgere Twitter. Questa volta, sembra che il termine "tweet" sia in fase di abbandono.

Infatti, come fatto notare anche da The Verge, sul social network dei cinguettii (se a questo punto si può chiamare tale, visto il recente rebrand di Twitter in X) il pulsante "Tweet" sta diventando "Post". La modifica arriva d'altronde in un periodo in cui in alto a sinistra sul portale ufficiale del social network non c'è più un uccellino, bensì la lettera X.

Ciò che in molti si stanno chiedendo è dunque: ora i tweet vanno chiamati post? Non sembra esserci una risposta chiara per il momento e l'ufficio stampa di Twitter non è più attivo da quando Musk ha preso il controllo del social, dunque non è possibile ottenere particolari risposte (se non una determinata emoji voluta da Musk).

Sembra per il resto quantomeno che Musk sia tornato sui suoi passi sulla questione dark mode unica modalità di Twitter, ma di certo l'imprenditore non sta mancando di attirare l'attenzione su di sé nei modi che ormai lo contraddistinguono. Nel frattempo, sembra che il nome X sia troppo corto per Apple. Insomma, il periodo rimane intricato per Twitter.