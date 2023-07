Twitter cancella il suo stesso fact check su Musk e X viene bloccato in un Paese

Non passa ormai giorno senza che non ci sia qualche novità da parte di Elon Musk. In seguito al rebrand di Twitter in X, infatti, ne sono successe di tutti i colori. Dal nickname preso all'utente che l'aveva scelto originariamente ai presunti diritti di Meta su "X", arrivando ora persino al blocco in un Paese.

Insomma, di certo dove c'è Elon Musk di mezzo qualcosa deve accadere. Ecco allora che, come riportato anche da Gizmodo nella giornata del 26 luglio 2023, l'Indonesia ha deciso di bloccare X.com. Musk ha spiegato che tale dominio reindirizzerebbe solamente a Twitter, ma il Paese coinvolto ha deciso di bloccare il sito Web per una presunta violazione delle sue severe leggi anti-pornografia e gioco d'azzardo.

Sembra infatti che in precedenza il dominio presentasse questa tipologia di contenuti. Il ban proseguirà fino a quando le autorità indonesiane non avranno ottenuto maggiori indicazioni in merito a come Musk e soci intendono utilizzare il dominio. C'è chiaramente già chi ha effettuato la semplice associazione tra "X.com" e "XXX", cosa che sembra star causando qualche grattacapo in Indonesia.

L'altra folle questione legata a Twitter, emersa sempre nella giornata del 26 luglio 2023 e riportata anche mediante un altro articolo di Gizmodo, riguarda l'eliminazione di un fact check rivolto verso Elon Musk. Sì, avete capito bene: Community Notes, ovvero il sistema collettivo che mira a fornire maggiore contesto relativamente a un tweet quando si ritiene che in questo ci siano delle indicazioni false o comunque per cui vale la pena "correggere il tiro", alla fine ha coinvolto anche un tweet scritto dall'imprenditore.

Nella giornata di martedì 25 luglio 2023 Musk si è infatti spinto oltre sul tema vaccini, "commentando" in un modo a dir poco controverso l'arresto cardiaco di Bronny James, figlio di LeBron James. Coloro che fanno parte del sistema Community Notes sono dunque subito intervenuti per "sistemare" le affermazioni di Musk su un tema importante come quello del rischio di miocardite, basando la correzione su fonti più affidabili.

Tuttavia, l'etichetta legata a Community Notes è poi sparita, nonostante chiaramente siano stati effettuati degli snapshot mediante WayBack Machine. Non c'è stato alcun tipo di commento ufficiale sulla vicenda e l'ufficio stampa di Twitter non esiste più da quando Musk ha preso il controllo del social dei cinguettii, dunque risulta difficile comprendere se di mezzo ci sia effettivamente l'imprenditore o meno. Tuttavia, di certo la scomparsa di quell'etichetta non sta passando inosservata. Nel frattempo, il dibattito su cosa significhi "libertà di parola" per l'imprenditore non può che intensificarsi.