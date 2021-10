Niente più Twitter in caso di Instagram Down: arriveranno le notifiche tramite l'app

E' passata una settimana dai problemi con Facebook ed Instagram di cui abbiamo a lungo parlato, ed a quanto pare il social network sarebbe pronto a correre ai ripari per prevenire un fenomeno che ciclicamente si ripete: gli utenti che si riversano su Twitter per avere conferma dei disservizi.

Instagram infatti ha confermato che è al lavoro su un sistema che invierà delle notifiche tramite l'app per confermare i problemi. I messaggi dovrebbero apparire direttamente nell'applicazione, sotto forma di notifiche in-app e serviranno ad informare gli utenti in caso di problemi specifici, come ad esempio l'impossibilità a caricare Storie, ma saranno utilizzati anche per disservizi più diffusi come appunto quelli della scorsa settimana.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Instagram ha comunque sottolineato che "non invieremo una notifica ogni volta che si verifica un'interruzione, ma quando vedremo che le persone sono confuse e cercano risposte su cosa sta succedendo". La compagnia americana comunque ha aggiunto che testerà la funzionalità negli Stati Uniti nel corso dei "prossimi mesi".

Instagram ha al contempo anche mostrato una nuova sezione battezzata "Stato dell'Account", che ha lo scopo di avvisare gli utenti su "cosa sta succedendo all'account" in generale. In questo hub saranno mostrati i post rimossi e quando un profilo è a rischio di ban a causa della violazione delle regole.

