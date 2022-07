Twitter fa causa ad Elon Musk per costringerlo a completare l'acquisizione

La battaglia tra Elon Musk e Twitter si sposta in tribunale. Nella serata di ieri, infatti, il social network di microblogging ha annunciato di aver intentato causa contro il CEO di SpaceX e Tesla in quanto si sarebbe rifiutato di “onorare i suoi obblighi” ai sensi dell’accordo di acquisizione della piattaforma.

Come infatti noto, la scorsa settimana Musk ha annunciato di voler rinunciare a Twitter e di voler uscire dall’accordo annunciato il 25 Aprile da 44 miliardi di Dollari in quanto non soddisfatto delle risposte ricevute in merito al numero di bot presenti sul sito. Twitter però non ci sta ed ha deciso di ricorrere alle vie legali per obbligarlo a rispettare i suoi impegni.

“Twitter propone questa azione per ingiungere Musk da ulteriori violazioni, per costringere Musk ad adempiere ai suoi obblighi legali e per costringerlo a completare l’accordo” scrive Twitter nella causa depositata presso la Corte del Delaware. La portavoce di Twitter, Catherine Hill, non ha rilasciato ulteriori commenti in merito, mentre il presidente del CDA Bret Taylor in un tweet ha affermato che la causa ha lo scopo di “rendere Musk responsabile delle sue azioni”.

Nella documentazione Twitter spiega che Musk avrebbe depositato un’offerta inaspettata ed insolitamente generosa solo per ritirarsi quasi immediatamente, giocando sulle spalle della compagnia e cercando una via di fuga cercando un appiglio che ha trovato nei bot. Secondo Twitter, infatti, Elon Musk non avrebbe chiesto a Twitter alcuna stima sulla quantità di account spam prima che l’accordo fosse in vigore.

La denuncia è piena di dettagli sulle discussioni tra il team di Musk ed il management di Twitter, inclusi i messaggi inviati di recente al CEO e CFO.

Musk ha risposto con ironia alle accuse di Twitter, ed in un nuovo tweet inviato nella notte si è limitato a dire “oh l’ironia lol”.