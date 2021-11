Twitter cede al fascino delle criptovalute: nasce team interno dedicato a NFT e blockchain

Il mondo delle criptovalute è certamente affascinante: opportunità di guadagno apparentemente imperdibili, l’ebbrezza del rischio e il fascino della tecnologia in toto. Sempre più società si stanno smarrendo negli occhi della blockchain, anche social network: l’ultimo è Twitter con la neonata divisione Crypto, annunciata proprio nelle ultime ore.

Si tratta di una mossa inaspettata dalla critica ma che rivela chiaramente l’interesse di Jack Dorsey e soci nella blockchain e nelle criptovalute. Il tutto nasce con Tess Rinearson, recentemente assunta da Twitter per guidare la nuova squadra della società.

La stessa Rinearson ha annunciato la sua assunzione spiegando, allo stesso tempo, le intenzioni di Twitter: “Mentre creo il team, lavoreremo per capire cosa le criptovalute possono fare per Twitter e cosa può fare Twitter per le criptovalute. Twitter “capisce” davvero le criptovalute (ciao bitcoin e NFT!), ma c'è molto altro da esplorare qui. Innanzitutto, cercheremo di capire come supportare il crescente interesse tra i content creator di utilizzare app decentralizzate per gestire beni e valute virtuali e per supportare il loro lavoro e le loro community. Guardando più avanti, esploreremo come le idee delle community crypto possono aiutarci a spingere i confini con identità, comunità, proprietà e altro ancora. Twitter Crypto guiderà il tutto, operando come “centro di eccellenza” [su Twitter]”.

Insomma, come affermato da Rinearson il team dietro Twitter si sta interessando sempre di più al settore delle criptovalute, in particolare a NFT e metodi di finanziamento dei content creator direttamente tramite il social. Sarà senza ombra di dubbio interessante capire quale strada percorreranno Jack Dorsey, da tempo sostenitore delle criptovalute, e la squadra di Twitter Crypto. Non ci resta che rimanere vigili per possibili annunci dei primi progetti ufficiali.

Ma c’è anche il metaverso ad attirare le società. Su tutte, Microsoft e Meta hanno annunciato una partnership per integrare i rispettivi servizi aziendali.